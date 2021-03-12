اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية: الحاجة زينب كانت نموذجا مشرفا للوطنية ومثالا عمليا على حب الوطن

الجمعة، 12 مارس 2021 05:20 م
مفتى الجمهورية: الحاجة زينب كانت نموذجا مشرفا للوطنية ومثالا عمليا على حب الوطن الحاجة زينب
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الحاجة زينب الملاح، حيث وافتها المنية اليوم، وهي أول متبرعة بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر" للمساهمة في دعم الدولة المصرية.
 
وأكد المفتي -في بيانه اليوم الجمعة- أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا فريدًا في الوطنية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيس في خدمته، مشيرًا إلى أنها رغم ظروفها الصعبة لم تبخل على وطنها بشيء، فقدمت ما تملكه خدمة لوطنها وحبًّا لترابه.
 
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحاجة زينب  قدمت نموذجًا مشرفًا وقدوة للجميع، وضربت مثالًا عمليًّا لحب الوطن وخدمته بعملها الخالص لوجه الله تعالى.
 
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيدة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأسرتها وذويها الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

مفتى الجمهورية

شوقى علام

دار الافتاء

زينب الملاح

الحاجة زينب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الحاجة زينب وتعد فيديو عن لقاء سابق مع الرئيس

الجمعة، 12 مارس 2021 04:52 م

القومى للمرأة ينعى الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر

الجمعة، 12 مارس 2021 02:53 م

وداعاً الحاجة زينب..الرئيس السيسي ينعيها: ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء

الجمعة، 12 مارس 2021 02:06 م

المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر فى ذمة الله.. تشييع جثمان الحاجة زينب بالدقهلية.. نجلها: أمى دعت للرئيس قبل وفاتها.. والرئيس السيسي ناعيا السيدة: ضربت مثلا عظيما بالوطنية والانتماء لبلدها.. فيديو وصور

الجمعة، 12 مارس 2021 01:55 م

ادعوا لها بالرحمة.. تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة بالدقهلية.. لايف

الجمعة، 12 مارس 2021 01:33 م

الرئيس السيسي ناعيا الحاجة زينب: ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء والوفاء لبلدها

الجمعة، 12 مارس 2021 12:53 م

دعت للرئيس السيسى قبل وفاتها.. استعدادات صلاة الجنازة على الحاجة زينب.. لايف

الجمعة، 12 مارس 2021 11:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة