كتب محمد جمال

أفاد مسئولون اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في منجم للفحم في إقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مصرع 6 من عماله على الأقل، وقال كبير مفتشي المناجم فى بلوشيستان شوكت فياض، إن عملية الإنقاذ قد انتهت فى وقت مبكر من اليوم، بعد الانفجار الذى وقع في منجم مروار للفحم، على بعد حوالي 60 كيلومترا من كويتا، عاصمة الإقليم، يوم الخميس، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار فياض في بيان إلى انتشال 6 جثث وإنقاذ اثنين من العمال على قيد الحياة وإغلاق المنجم، مضيفا أن أمرا قد صدر بالتحقيق في الحادث، وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز، وقال فياض إن عمال المناجم الذين قتلوا في الانفجار ينتمون إلى مناطق مختلفة من بلوشستان، مضيفا أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى.

يذكرأن ، لقي شخص مصرعه وأصيب 40 آخرون إثر انحراف قطار كان متجها من مدينة كراتشى الباكستانية الواقعة جنوبي البلاد إلى مدينة "لاهور" شرقي باكستان، وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن الحادث وقع بين محطتي "روهري" و"بانو عقيل" في إقليم "السند" الواقع بجنوب باكستان، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى حدوث توقف مؤقت في حركة السكك الحديدية في كلا الاتجاهين، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر بالسكك الحديدية الباكستانية.