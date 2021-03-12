اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مديرية أمن الدقهلية تنظم حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم

الجمعة، 12 مارس 2021 12:01 م
مديرية أمن الدقهلية تنظم حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم احتفال الشرطة بعيد الأم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت مديرية أمن الدقهلية حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء بنادى تجديف الشرطة بالمنصورة بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الأم، حيث تم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة ، وتقديم بعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبهم، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا الاحتفال والذى يؤكد حرص الوزارة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وفى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة الأبطال إعلاءً لقيم الوفاء وتقديراً لتضحيات ذويهم ووفاءً وعرفاناً بما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.


عيد الام

الاحتفال بعيد الأم

اسر الشهداء

شهداء الشرطة

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوانيس رمضان وهدايا عيد الأم.. معرض للأسر المنتجة بشمال سيناء.. فيديو

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص

%20‏ تخفيضات فى هدايا عيد الأم.. وأحمد الملونى: فرصة جيدة لزيادة المبيعات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:28 م

شادي مؤنس ينتهى من تلحين وتوزيع أغنية عيد الأم" إنتي حلوة في كل وقت"

الجمعة، 05 مارس 2021 02:00 م

مدحت صالح يستعين بصورة أثناء تقبيل يد والدته للكشف عن مفاجأة فى عيد الأم

الخميس، 04 مارس 2021 05:46 م

انتعاش فى مبيعات الذهب من الأوزان الخفيفة مع اقتراب احتفالات عيد الأم

الخميس، 04 مارس 2021 12:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة