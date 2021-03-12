مديرية أمن الدقهلية تنظم حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم

كتب محمود عبد الراضي

أقامت مديرية أمن الدقهلية حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء بنادى تجديف الشرطة بالمنصورة بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الأم، حيث تم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة ، وتقديم بعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبهم، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا الاحتفال والذى يؤكد حرص الوزارة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وفى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة الأبطال إعلاءً لقيم الوفاء وتقديراً لتضحيات ذويهم ووفاءً وعرفاناً بما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.