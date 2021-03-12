لو بتاكل كتير.. 9 طرق للتخلص من هذه العادة بشكل نهائى

كتبت هند عادل

الإفراط في تناول الطعام مشكلة منتشرة ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، كل شخص قد يتناول وجبة دسمة من وقت لآخر، لكنها ممارسة ضارة ويجب إيقافها على الفور، والإفراط في الأكل يعني تناول سعرات حرارية أكثر مما يستخدمه جسمك في يوم واحد، يمكن أن يتحول إلى إدمان في أي وقت من الأوقات.

ووفقا لتقرير لموقع time now news الإفراط في تناول الطعام أمر خطير ويؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية يفسد روتين لياقتك بالكامل، عندما تفرط في تناول الطعام يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة مما يؤدي بدوره إلى العديد من الأمراض الأخرى، أحيانًا يفرط الناس في تناول الطعام لأن الطعام على الطبق يصعب مقاومته، وأحيانًا يكون تناول الطعام تحت الضغط، وفي بعض الحالات يكون من الصعب تجنبها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى آلام في البطن والانتفاخ والإسهال وعدم الراحة، فهو نوع من اضطرابات الأكل وهو ضار جدًا بجسمك.

يمكن أن يؤدي تناول أجزاء أكثر مما يحتاجه جسمك إلى اضطراب نومك ، ويؤثر على مزاجك ، ويزيد من وزنك ويسبب التوتر، يتطلب تناول الكثير من الطعام أن يعمل جسمك وأعضاؤه بجدية أكبر ومعالجة أسرع، حيث يتسبب في تمدد المعدة إلى ما بعد حجمها الطبيعي ويؤثر على الأعضاء الأخرى وعملها يمكن للإفراط في الأكل أن يجعلك تشعر بالتعب والخمول والنعاس وعدم الراحة.

قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك مما قد يجعلك تشعر بالدوار والتعرق والإرهاق عند الإفراط في تناول الطعام ، يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون وتصبح السبب الرئيسي لزيادة الوزن. يمكن أن يؤثر ذلك على الجهاز الهضمي ونومك أيضًا من المهم أن تدرك كيف أن الإفراط في تناول الطعام غير صحي ويجب على المرء بالتأكيد إيقافه على الفور.

طرق لمنع الإفراط في تناول الطعام



تناول الطعام ببطء وتناول وجبات صغيرة: إن تناول الطعام ببطء وبكميات صغيرة يمنح عقلك الوقت الكافي لمعالجة أن تكون معدتك ممتلئة ويعطي جسمك إشارة للتوقف عن الأكل، يمكنك إما ضبط عداد الوقت عند الجلوس لتناول الطعام أو أخذ نفس عميق بعد كل قضمة لتنمية عادة الأكل ببطء.

الحد من إجهادك من أجل التوقف عن الإفراط في تناول الطعام: الأكل تحت الضغط حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة حاول أن تقلل من توترك وابق إيجابيًا الحفاظ على الصحة العقلية أمر مهم للغاية إذا كنت ترغب في التوقف عن الإفراط في تناول الطعام.

حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من الماء: يمكن أن يسبب الجفاف الإفراط في تناول الطعام، اختر مياه الشرب بدلًا من السوائل الأخرى الماء خالي من السعرات الحرارية ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

قلل من مصادر التشتيت أثناء الأكل: لا تستخدم هاتفك أو تشاهد التلفاز عندما تجلس لتناول الطعام بهذه الطريقة تفقد مقدار الطعام الذي تتناوله وبالتالي ينتهي بك الأمر بالإفراط في تناول الطعام.

لا تحتفظ بالأطعمة المفضلة لديك حولك: تخلص من أي إغراءات قد تكون قريبة منك لا تقم بتخزين ثلاجتك وأدراجك بالوجبات الخفيفة والمشروبات المفضلة لديك حيث يصعب مقاومتها وتميل إلى الإفراط في تناول الطعام.

تجاهل الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل: تميل إلى الشعور بالجوع إذا كنت مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل تجنب تناول أي شيء في ذلك الوقت حيث قد لا تتمكن من التحكم ومعرفة متى تتوقف يميل المرء إلى تناول المزيد من الطعام في الليل وينتج عنه الإفراط في تناول الطعام.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين: تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يمنحك الشعور بالامتلاء والرضا لفترة أطول من الوقت. بهذه الطريقة لا تشعر بالجوع ويمكنك تجنب الإفراط في تناول الطعام.

حدد أهداف لياقتك واحتفظ بها في اعتبارك عندما تجلس لتناول الطعام: بهذه الطريقة ستعرف ما تأكله وكم ستأكل لتظل مركزًا على هدفك.