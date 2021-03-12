لقطات جوية لغرق المنازل والسيارات فى جزر هاواى بعد فيضانات عنيفة.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا "درون" سوء الحالة التى أصبحت عليها جزر هاواى الأمريكية الواقعة فى المحيط الهادي بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات عليها خلال اليومين الماضيين، وأظهرت اللقطات الجوية تسبب الفيضانات فى اغراق المنازل والشوارع، كما ظهرت السيارات وهى غارقة فى مياه الأمطار التى غطت الطرقات والشوارع فى هاواي، بينما تم إخلاء هذه المناطق الكارثية.

وتجولت الكاميرا الطائرة في أرجاء جزر هاواي الامريكية التي تحولت إلى منطقة أشبه بالمناطق المنكوبة بسبب انتشار مياه الامطار والفيضانات في كل أرجاء الجزر، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل لتدارك خسائر الفيضانات، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.



المياه تغرق الشوارع فى هاواي



غرق شوارع هاواي

وأعلنت حالة الطوارئ في جزر هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ، الثلاثاء الماضي بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وانتشرت الكثير من اللقطات لتوثق مدى سوء الأحوال الجوية هناك.



صور جوية لجزر هاواي



مشاهد من الغرق

ومن جهته، أعلن ديفيد إيجيه، حاكم هاواي حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية وأثارت مخاوف من انهيار سدود، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل وظلت التحذيرات من الفيضانات سارية للعدة أيام.

وجاءت هذه الخطوة بعد فيضان مياه سد في جزيرة ماوي مما أدى لعمليات إجلاء ودمر منازل، وأدت حالة السد إلى قرار بإزالته خلال العام الحالي وفقا لما ذكرته إدارة الأراضي.

وقال ديفيد إيجيه، منذ يومين، "يتيح إعلان الطوارئ للولاية استخدام الأموال العامة.. بسرعة وكفاءة لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة"، وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة حتى اليوم الجمعة، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.