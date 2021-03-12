قطار يدهس شابا أثناء عبوره شريط السكه الحديد أمام قرية شبرا بيل بالغربية

الغربية عادل ضرة

لقى شاب فى العقد الرابع من العمر مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكه الحديد أمام قرية شبرا بيل التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب على قضبان السكة الحديد أمام قرية شبرابيل.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور الشاب القضبان صدمه القطار وأصيب بكسور متفرقة ونزيف بالمخ وتوفى فى الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.