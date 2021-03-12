فحص 600 مواطن بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر.

وأشار محافظ المنوفية فى بيان إلى أنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الخامسة والعشرون للمبادرة الرئاسية "نور حياة"، وذلك بمركز شباب بمم بمركز ومدينة تلا يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الحالى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار ، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التى تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.