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غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ على القاهرة والعظمى 23 درجة

الجمعة، 12 مارس 2021 10:51 ص
غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ على القاهرة والعظمى 23 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد السبت، طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وطقسا دافئا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

 


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