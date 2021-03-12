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انخفاض آخر بدرجات الحرارة اليوم وأمطار بالإسكندرية والعظمى بالعاصمة 23 درجة

الجمعة، 12 مارس 2021 08:00 ص
انخفاض آخر بدرجات الحرارة اليوم وأمطار بالإسكندرية والعظمى بالعاصمة 23 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد، باردا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

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