اليوم السابع
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عمرها 106 أعوام.. تعافى وخروج أكبر معمرة مصابة بكورونا من مستشفى نجع حمادى.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 03:33 م
عمرها 106 أعوام.. تعافى وخروج أكبر معمرة مصابة بكورونا من مستشفى نجع حمادى.. صور المعمره خلال تلقى العلاج
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الجمعة، عن تعافى أكبر معمرة كانت مصابة بفيروس كورونا، فى عزل حميات نجع حمادى شمالى المحافظة، وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، فى بيان إن المعمرة تدعى "سكينة. س"، 106 أعوام، من مركز دار السلام فى محافظة سوهاج، تم حجزها فى عزل مستشفى حميات نجع حمادي، وتلقت العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى قنا، أن المعمرة ظلت تحت رعاية ومتابعة الفريق الطبى بتقديم العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى تعافت وتقرر خروجها من العزل وهى بصحة جيدة.

 

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