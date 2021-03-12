ضبط 10 أطنان ملح وكميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالمحافظات.. صور

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملة موسعة على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز، لمنع التلاعب بالدعم المقدم للمواطن، وأنه بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت مديريات التموين بكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف بعدد من الحملات.

وأعلنت مديرية تموين كفر الشيخ عن ضبط "10 أطنان ملح – ومضرب أرز"، لمخالفة القرارات واستخدام علامة تجارية ملك للغير فى تعبئة الأرز. وفى المنيا قامت مديرية التموين بتحرير وضبط 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم التحفظ على 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بالإضافة إلى ضبط مخزن أغذية دون ترخيص وضبط (1000 علبة سجائر تجميع).

وفى المنوفية قامت المديرية بضبط "50 كرتونة من حبات الكرسبى" بإجمالى 28800 قطعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفى بنى سويف قامت المديرية بضبط ( 3200 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة الى ضبط احد المخابز البلدية قام بالتصرف فى عدد 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتحرير مخالفات لـ "12 مخبز" لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى الإسكندرية تمكنت المديرية من ضبط مخزن لتجهيز الوجبات السريعة وتم التحفظ على "114 كيلو / جرام من قطع الدجاج، و52 قطعة شيش طاووق"، وتم اتخاذ اللازم قانونيا حيال تلك المخالفات وتحويلها الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجار الداخلية، أن قطاعات الرقابة بالوزارة والمديريات سوف تستمر فى حملاتها اليومية لضبط كل المخالفين سواء بالغش التجارى أو عدم بيع السلع المسعرة بسعرها أو التلاعب بالدعم.