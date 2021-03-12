ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج "الولاعات" في السادات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام (صاحب مصنعين لإنتاج الولاعات "يحملان علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون ترخيص" كائنين بدائرة مركز شرطة السادات) بإدارة المصنعين دون تراخيص من الجهات المختصة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الإتجار بها فى السوق السوداء لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون إتباع إشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 50 طن من خام البلاستيك- 100 ألف أستيكر مدون عليه علامة وهمية - 300 ألف ولاعة منتج نهائى مدون عليها علامة وهمية - عدد 100 إسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام – 50 ألف كرتونه فارغة لتعبئة المنتج النهائى..كما تم ضبط خط إنتاج كامل عبارة عن 11 ماكينة لتصنيع وتغليف المنتج).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المصنعين.