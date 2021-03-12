شبيه محمد صلاح: أتمنى أكون كاللاعب العالمي لكن في الشعر والأدب

كفر الشيخ – محمد سليمان

نشأ بقرية قبريط التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وكبر ولم يشعر يوماً طوال أكثر من 18 سنة أن بينه وبين نجم مصر محمد صلاح شبه، قبل انتقال لاعب ليفربول للاحتراف بالدول الأوربية، ولكن منذ 4 سنوات بعد أن تخطى الـ18 عاماً بدأت ملامح الشبه بمحمد صلاح تبدو عليه، تعرض لمواقف عدة ظن خلالها الشباب والفتيات أنه محمد صلاح، ولكنه كان يعترف لهم بأنه شبيهه، خاصة عندما يترك شعره دون تصفيف أو كيه بمكواه، كذلك عندما يطلق لحيته وشاربه، وبرغم فخره بأنه شبيه الفرعون الصغير إلا أنه يريد أن يشعر بأنه عبد العزيز عادل خليفة.

وقال عبدالعزيز عادل خليفة، إنه طالب بكلية الآداب قسم اللغات الشرقية بشعبة اللغات الإسلامية "فارسي وتركي" بجامعة كفر الشيخ، زاد الشبه بينه وبين محمد صلاح عندما خرج من البيئة الريفية لبيئة المدينة، وبدأ سماع كلمات متعددة منها "محمد صلاح في الكلية" و"دا شبه محمد صلاح"، ومر بعدد من المواقف بالقاهرة والإسكندرية، فعندما يستقل سيارة أو يتواجد في مكان يظن للوهلة الأولى أنه محمد صلاح، ومنهم من يطلب منه التقاط صور تذكارية برغم أنه يؤكد أنه ليس هو مجرد شبه.

وأضاف خليفة، لـ"اليوم السابع"، أنه من مواليد 14 فبراير 1999 ، يبلغ من العمر 22 سنة، أنه يتقن كتابة الشعر منذ 8 سنوات ،وكانت بدايته بعرض أشعاره على معلمي اللغة العربية ولأنه كان في البدايات كان يسمع نقداً كثيراً فكان يمزق ما يكتبه، ولكنه صمم بعد ذلك على صقل موهبته الأدبية حتى تقدم بعد ذلك لنادي الأدب بمركز الثقافة بكفر الشيخ ،فأثنوا عليه ومن يومها أصبح عضواً في نادي الأدب، وصدر له ديوان شعري في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020،وسيصدر الديوان الثاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021،فقد كانت بدايته الفعلية في الكتابة عام 2017.

وأضاف شبيه محمد صلاح، أنه بدأ يلاحظ الشبه بينه وبين محمد صلاح ، عندما كان الفرعون المصري في روما ،و كان عمره 18 سنة ،وعندما اشتهر محمد صلاح أكثر بدأت الناس تلاحظ الشبه بينهما، مؤكداً أن هناك من أراد أن أروج لحملات في أوجه الخير بصورته على أنه شبيه محمد صلاح، فتخوفت من الأمر فرفض، حتى لا يتم استغلال ذلك، ولابد أن أحترم وأقدر فرعون مصر وفخر العرب ولا استغل الشبه الذي بيني وبينه في عمل لا أعلم خواتمه.

وأكد طارق مرسى، رئيس نادي أدبب كفر الشيخ، أنه لاحظ الشبه الكبير بين عبد العزيز ومحمد صلاح، حتى أنهم نشروا جلسة أدبية على صفحة التواصل الاجتماعي ،فوجد صديقاً يقطن في روما تواصل معه ، ليسأله أمتواجد في روما لأن محمد صلاح بينهم في الجلسة الشعرية ؟،فقال له مداعباً نعم نحن في روما وبيننا محمد صلاح ، وبدأت التعليقات بين مصدق ومكذب حتى أعلنت الحقيقية أن هناك من أبناء كفر الشيخ شبيه محمد صلاح وهو أديب متميز.

وأضاف مرسى: أتمنى أن يصل عبد العزيز عادل في شهرة محمد صلاح في مجال الأدب لأنه موهوب وأنه يتوقع له مستقبل كبير ، وسيكون يوماً أحد الأداء المشهورين ، متمنياً له حياة طيبة.