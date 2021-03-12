اليوم السابع
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شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

الجمعة، 12 مارس 2021 11:19 ص
شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس شبورة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد السبت 13 مارس 2021 إلى الخميس 18 مارس 2021، حيث يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل، كما يلى

- السبت 13 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

- الأحد 14 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

-  الإثنين 15 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد .

- الثلاثاء 16 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

-  الأربعاء 17 مارس :

 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

-  الخميس 18 مارس :

 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 


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