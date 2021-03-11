أسعار العملات اليوم الخميس 11-3-2021 فى مصر

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع، حيث استقر سعر صرف الدولار والريال السعودى، بينما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى، ويسجل اليورو 18.518.66 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وهدد ارتفاع العوائد فى الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعنى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذى لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزى الأوروبى بشأن السياسات الذى يُعقد فى وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أى إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: