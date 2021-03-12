اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يواصل التراجع

الجمعة، 12 مارس 2021 07:16 م
سعر الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يواصل التراجع أسعار الذهب اليوم فى مصر
ريهام الباشا

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شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تراجعًا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم عيار 21- وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب- 758 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1704 دولارات مقابل 1724 دولار أمس.
 
وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21- هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر- بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

سعر الذهب اليوم فى مصر:
 
عيار 24 سجل 867 جنيها
 
عيار 21 سجل 758 جنيها
 
عيار 18 سجل 650 جنيها
 
الجنيه الذهب 6064 جنيها
 
أونصة الذهب 1704 دولار
 
يبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.
 
الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.
 

سعر الذهب اليوم فى مصر

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب

الذهب عيار 21

أسعار الذهب

سعر الذهب

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