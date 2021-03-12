زلزال بقوة 5.7 درجة يهز وسط اليونان

وكالات

أكد خبراء المسح الجيولوجى، أن زلزالا قويا هزاليوم الجمعة وسط اليونان، وذكر مركز GFZ الألماني لبحوث علوم الأرض، ومقره في بوتسدام، أن الزلزال الذى وصلت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذى قدرت قوته بـ5.6 درجة وقع على بعد 9 كيلومترات عن بلدة فيرديكوسا، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، بحسب " روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل الأسبوع الماضى ، بوقوع زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وسط اليونان، وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 29 كيلومترا من شمال غرب مدينة لاريسا التي يبلغ عدد سكانها 144 الف نسمة، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مبينة أنه وقع على عمق كيلومترين اثنين، وأشارت الهيئة إلى أن هذا الزلزال يمثل الهزة الأرضية الـ41 التى تقع فى اليونان خلال الساعات الـ33 الأخيرة.