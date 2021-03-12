زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا، ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، عن الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية قولها، "إن زلزالا بقوة 5 درجات وقع اليوم وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي".

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 43 كم وعلى بعد 99 كم من بلدة أست-كامتشاتسك دون ورود أى تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يذكرأن، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فى مطلع هذا الشهر تجدد ثوران بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير، مما أدى لإطلاق أعمدة من الرماد مرتين، وأبلغ مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية بمنطقة سخالين، عن اندلاع عمود الرماد الأول والذي وصل لارتفاع 1.3 ميل.