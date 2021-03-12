رئيس مدينة إبشواى يستجيب لشكوى مواطن ويوجه بتركيب خط تليفون أرضى بالفيوم

أحمد جمال الدين الفيوم رباب الجالى

أرسل القارئ على رجب المقيم فى بقريه منشاه هويدي ابشواي الفيوم، شكوى يتضرر فيها من عدم توصيل خط هاتف أرضى لمنزله، على الرغم من التقديم عليه منذ عدة أشهر، ما ترتب عليه عدم تمكنهم من الإشتراك فى خدمة الإنترنت التى أصبحت عاملا أساسيا فى العملية التعليمية وتحصيل الدروس بالنسبة للطلاب، مضيفا: نرجو استغلال توصيل خط ارضي فايبر للمصالح الحكومية ومده للمنازل أيضا.

ومن جانبه قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، إن قرية منشآت هويدي بها خطوط للتليفونات الأرضي والخدمة مقدمة لعدد كبير من المواطنين وهذه شكوي فردية لافتا إلي أنه وجه مسؤل سنترال إبشواي بمقابلة المواطن صباح الأحد القادم وحل المشكلة.

للتواصل مع القارئ/ 01005719011

الرقم القومى/ 26910142300618

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع