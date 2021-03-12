اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف: المضاعفات العصبية لـ كورونا نادرة عند الأطفال

الجمعة، 12 مارس 2021 11:00 م
دراسة تكشف: المضاعفات العصبية لـ كورونا نادرة عند الأطفال مضاعفات كورونا العصبية في الأطفال
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحثت دراسة أجريت على 38 طفل في المضاعفات العصبية لـ فيروس كورونا عند الأطفال، والتي تعد الأكبر حتى الآن في تصوير الجهاز العصبي المركزي لمظاهر كورونا لدى الأطفال.

وجدت مراجعة خبراء دولية نُشرت في مجلة Lancet لنتائج التصوير العصبي الإيجابية لدى الأطفال المصابين بـ كورونا الحاد وما بعد العدوى، أن السكتات الدماغية ، التي يتم الإبلاغ عنها بشكل أكثر شيوعًا عند البالغين المصابين بـ كورونا ، كانت أقل تكرارًا عند الأطفال.

الضاعفات العصبية لدى الأطفال
الضاعفات العصبية لدى الأطفال

 

وقال الباحثين بالدراسة بمستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو: "بفضل التعاون الدولي الكبير، وجدنا أن مظاهر التصوير العصبي لعدوى كورونا لدى الأطفال يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة ، موضحين ضرورة الانتباه إلى الآثار العصبية لـ كورونا والتعرف على مظاهر التصوير العصبي التي يمكن مواجهتها عند الأطفال، والتي  يمكن أن تسهل التشخيص الصحيح وفي الوقت المناسب، ويخفف من انتشار المرض ، ويمنع الوفيات الكبيرة."

من أجل فهم نتائج التصوير العصبي التي تمت مواجهتها في السياق السريري، قسم الفريق الحالات إلى 4 فئات من المرض بناءً على أعراض الأطفال والنتائج المختبرية، وبهذه الطريقة تمكنوا من تقييم عدد كبير من الحالات في وقت واحد، وتحديد أنماط التصوير العصبي المتكررة في مراحل المرض الحادة وما بعد العدوى.

مضاعفات كورونا العصبية عند الأطفال
مضاعفات كورونا العصبية عند الأطفال

 

لوحظ شئ غير طبيعي في جذور الأعصاب الشوكية على التصوير بالرنين المغناطيسي في العديد من الحالات، وعادةً ما يُرى اكتشاف التصوير العصبي هذا مع متلازمة Guillain-Barré (GBS) ، وهو مرض مناعي ذاتي ما بعد العدوى، وأظهرت الدراسة أن GBS المرتبط بـ كورونا يمكن أن يظهر كعملية شبه معدية حادة .

كانت النتائج الأخرى التي شوهدت كثيرًا هي مناطق التصوير بالرنين المغناطيسي داخل منطقة معينة من الدماغ ، والطحال من الجسم الثفني ، والتهاب العضلات، تم التعرف على هؤلاء بشكل متكرر بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) ، وهو أحد المضاعفات الخطيرة لـ كورونا.

أيضا كشف الباحثين أن أحد الأطفال قد أصيب بالتهاب النخاع الحاد وأصبح في النهاية مشلولًا رباعيًا، وقالوا أن ملاحظاتنا تشير إلى أنه في حين أن معظم الأطفال المصابين بمرض الجهاز العصبي المرتبط بـ كورونا يبلي بلاءً حسناً ، يمكن أن يتأثر البعض بشدة، فقد واجهنا 4 حالات من التهابات غير نمطية للجهاز العصبي المركزي لدى أطفال أصحاء سابقًا تم تشخيص إصابتهم بـ كورونا الحاد ، والتي كانت قاتلة بشكل موحد.

وتؤكد نتائج الدراسة على أهمية إدراك العواقب غير النمطية والأقل انتشارًا لـ كورونا كمرضًا عصبيًا لدى الأطفال المصابين بعدوى الفيروس .

 


مضاعفات كورونا العصبية

فيروس كورونا في الأطفال

مضاعفات كورونا في الأطفال

متلازمة الالتهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأطفال الذكور أكثر عرضة لمضاعفات كورونا مقارنة بالإناث فى دراسة.. الأبحاث تؤكد أن الأولاد يصابون بمتلازمة الالتهاب المتعدد المرتبطة بكورونا وأكثر عرضة للوفاة.. والسبب قد يكون بروتين يسمح للفيروس بالتكاثر

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:30 ص

زيادة إصابات متلازمة الالتهاب المتعددة المرتبطة بكورونا لدى الأطفال فى لوس أنجلوس

الأربعاء، 27 يناير 2021 06:30 م

مستشفى أمريكى يستقبل حالات لأطفال مصابين بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بكورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:30 م

ما هى متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة عند الأطفال المرتبطة بكورونا؟

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 07:00 م

كورونا يواصل هجماته.. تقرير أمريكى: الشباب عرضة لمتلازمة التهابية خطيرة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة