اليوم السابع
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المضاعفات الشديدة لـ كورونا فى الأطفال تكشف أسباب اختلاف الاستجابات المناعية

الخميس، 04 مارس 2021 07:26 م
المضاعفات الشديدة لـ كورونا فى الأطفال تكشف أسباب اختلاف الاستجابات المناعية متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة في الأطفال
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة جديدة للمرضى الذين يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) ، وهي مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة لـ كورونا عند الأطفال، عن سمات مناعية مميزة لـ الفيروس، لم تظهر لدى البالغين والتي قد تدل العلماء على سبب الإصابة.

تظهرعدوى كورونا بشكل مختلف عند الأطفال مقارنة بالبالغين، أظهرت نتائج الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم وفقا لتقرير مجلة "sciencemag"، أنه على الرغم من أن المشهد المناعي في كورونا للأطفال كان مشابهًا لذلك عند البالغين ، أظهر مرضى متلازمة MIS-C بشكل فريد تنشيطًا متزايدًا لدوريات الأوعية الدموية التى تحتوى على المجموعة الفرعية من الخلايا التائية القاتلة.

الايتجابة المناعية المختلفة فى الاطفال
الاستجابة المناعية المختلفة فى الاطفال

 

تتميز متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال بالتهاب منتشر، ومجموعة من الأعراض تتراوح من الحمى إلى القيء، وعدم كفاية تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة.

ولتحديد السمات المناعية لـ متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، قام الفريق بتحليل الاستجابات المناعية في الدم المأخوذ من 30 مريضًا من الأطفال المصابين بفيروس كورونا في المستشفى - 14 منهم تم تشخيص إصابتهم بـ متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، وقارنوا نتائج هذا التحليل مع عينات من مرضى كورونا البالغين ، والأشخاص البالغين الذين تعافوا، والبالغين الأصحاء.

 بينما أظهر مرضى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، أنماطًا لتقليل عدد الخلايا التائية وتنشيطها بشكل مشابه للبالغين المصابين بـ كورونا الشديد ، أظهروا أيضًا تنشيطًا قويًا لمجموعة فرعية من الخلايا التائية القاتلة التي تقوم بدوريات وتتفاعل مع الأوعية الدموية للسيطرة على استمرار الفيروس.

ولكن لم تتم ملاحظة هذه الميزة في مرضى كورونا البالغين أو غير المصابين بـ MIS-C، و كان لدى جميع مرضى كورونا من الأطفال ترددات مرتفعة للخلايا البائية بشكل كبير مقارنة بالبالغين الأصحاء ، لكن العمل المستقبلي سيكون ضروريًا لفهم كيفية تأثير هذا المرض.

توضح هذه النتائج معًا التباين في الاستجابات المناعية لـ كورونا عبر الأعمار والسكان المرضى وقد تساعد في تقديم علاجات لـ COVID-19 الشديدة عند الأطفال.

 


كورونا في الأطفال

متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة

المناعة من كورونا في الأطفال

الاستجابة المناعية في الاطفال

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