جهات التحقيق تستجوب متهمة بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق، اليوم، متهمة اشتركت مع آخرين فى عصابة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد بيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتواجه جهات التحقيق المتهمة بمحضر التحريات الأمنية، و الأحراز المضبوطة بحوزتها والتي ضمت مجموعة من الأدوات التي تستخدمها المتهمة في نشاطها وضمت 2 جهاز حاسب آلى، بفحصهما فنياً تبين أنهما (مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من المستندات والبرامج والأختام المُستخدمة فى عملية التزوير – طابعة ألوان والمستخدمة فى عملية التزوير – مجموعة من التفويضات البنكية خالية البيانات ومعدة للتزوير- مجموعة من شهادات المنشأ وشهادات فحص النوعية المستخدمة فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "معدة للتزوير"- مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل"- مجموعة من نماذج الإحصاء الموحد وقسائم التحصيل تحمل خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- مجموعة من طوابع الدمغة "مزورة").

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة مارست نشاطا إجراميا، فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذة من مسكنها مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بمواجهتها اعترفت باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتها لترويجها على عملائها مقابل مبالغ مالية.