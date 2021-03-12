تنفيذ مشروعات كهرباء لأهالى قرى نخل بوسط سيناء ضمن مبادرة "حياة كريمة"

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية فى مجال قطاع الكهرباء بمناطق وقرى وتجمعات سكانية بمركز نخل بوسط سيناء، استهدفت توفير الخدمات وتطوير القائم منها .

وأضاف أنه فى هذا السياق، يجرى العمل فى خط الجهد المتوسط الواصل إلى تجمع أم غريقده ضمن خطة جهاز تعمير سيناء .

وأشار إلى أن مشروعات الخدمات فى مجال قطاع الكهرباء التى وفرتها الدولة للأهالى فى مختلف مناطق المركز تشمل تركيب محول كشك 300 بحى الجديد بالقرية الرائدة وأعمدة جهد منخفض بالمشتملات بالقرى التابعة لمركز نخل خطة 2020 / 2022، وإنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه التمد باتجاه النفق وإنارة مفارق قرية النثيلة بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 /2021، وإنارة مفارق (النقب- طابا – الكنتلا) وإنارة الطريق الدولى المار داخل قرية النقب ومحول 100ك ف أ بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 / 2021، ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 1.5 كم وتوريد وتركيب محول قدرة 100 ك – ف – أ وأعمدة جهد منخفض بتجمع المساعيد بقرية الكنتلا مركز نخل خطة 2020 / 2021.

وأضاف أنه سبق وتم البدء فى مشروع ربط قرية رأس النقب بوسط سيناء بخط كهرباء بطول 11 كيلومترا، والمشروع لربط الكهرباء بين قرية رأس النقب ومدينة نخل، والانتهاء من إنارة الميادين بوسط المدينة ومداخل طرق ملتقى القادمين من نويبع فى اتجاه السويس وطريق العريش، والإنارة شملت كافة الشوارع، وتغطية كل احتياجات المركز وأصبحت الشبكة تغطى كل مكان بالأعمدة التى تم زرعها ضمن شبكات الكهرباء هى مسلوبة بطول 8 م وكشاف ليد 100 واط، بأعداد وصلت لـ 1200 عامود و1200 كشاف.