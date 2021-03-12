اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 06:06 م
خالد صلاح
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تنزانيا تنفي تدهور صحة رئيسها بعد إصابته فيروس كورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 05:16 م
تنزانيا تنفي تدهور صحة رئيسها بعد إصابته فيروس كورونا رئيس تنزانيا جون ماجوفولي
رويترز

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قال مسؤولان في تنزانيا اليوم الجمعة إن رئيس البلاد جون ماجوفولي يتمتع بصحة جيدة ويؤدي مهامه كالمعتاد، وذلك بعد تقارير عن نقله جوا إلى كينيا ثم الهند وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بكوفيد-19.

وكان ماجوفولي (61 عاما) أبرز المتشككين في وباء فيروس كورونا في أفريقيا، ولم يظهر علنا منذ 27 من فبراير .

ونقل توندو ليسو زعيم المعارضة التنزانية عن مصادر طبية وأمنية قولهم إن الرئيس نقل جوا إلى مستشفى نيروبي الخاص في كينيا المجاورة، ثم بعد ذلك إلى الهند وهو في غيبوبة. إلا أن هيئة إذاعة تنزانيا نقلت عن رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا نفيه لذلك.

وكان ماجوفولي قد خيب آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة بعد أن قلل من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19، قائلا إن الرب والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحميان شعب تنزانيا.

وسخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات فيروس كورونا، منددا باللقاحات بأنها جزء من مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات أفريقيا، وعارض وضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي.


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