تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 12-3-2021

وفى سياق متصل ارتفع الدولار إلى الين بنحو 0.6 % ، ليتداول عند 109.140 بالقرب من ذروة عند 109.235 سجلها يوم الثلاثاء، وهو أضعف أداء للين منذ يونيو 2020.

وجرى تداول بتكوين عند نحو 56 ألفا و738 دولارا، بعد أن اقتربت مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته في الآونة الأخيرة البالغ 58 ألفا و354.14 دولار دون أن تتجاوزه.