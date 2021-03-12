اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 02:22 م
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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة، 12 مارس 2021 02:02 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 12-3-2021 درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الجنيه المصري، لعدم وجود تعاملات بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل ارتفع الدولار إلى الين بنحو 0.6 % ، ليتداول عند 109.140 بالقرب من ذروة عند 109.235 سجلها يوم الثلاثاء، وهو أضعف أداء للين منذ يونيو 2020.
 
وجرى تداول بتكوين عند نحو 56 ألفا و738 دولارا، بعد أن اقتربت مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته في الآونة الأخيرة البالغ 58 ألفا و354.14 دولار دون أن تتجاوزه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

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