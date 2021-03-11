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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 11-3-2021

الخميس، 11 مارس 2021 01:34 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 11-3-2021 درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء بالبنوك المصرية.
 
وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

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