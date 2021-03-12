تشييع جثمان رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد.. صور

كتب محمد جمال

أدى رئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله فرماجو ،ظهر اليوم الجمعة ،صلاة الجنازة على جثمان رئيس الأسبق المرحوم علي مهدى محمد ،والذى وافاه الأجل مساء الأربعاء في إحدى مستشفيات نيروبي وذلك إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب "صونا".



تشييع الجثمان

حضر صلاة الجنارة بجانب رئيس الجمهورية كل من رئيس الوزاراء محمد حسين روبلى ،ورئيس مجلس الشعب السيد محمد مرسل شيخ ،ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله ورؤساء الولايات الإقليمية، ،ونواب ووزراء في الحكومة الفيدرالية، و رؤساء الجمهورية السابقين ،ورؤساء الحكومات السابقين بالإضافة إلى وبعض افراد اسرة الفقيدة و زعماء العشائر وقادة الجيش وكبار الضباط.



تشييع على مهدى محمد