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تشييع جثمان رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 02:18 م
تشييع جثمان رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد.. صور جنازة الرئيس الصومالى الأسبق على مهدى محمد
كتب محمد جمال

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أدى رئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله فرماجو ،ظهر اليوم الجمعة ،صلاة الجنازة على جثمان رئيس الأسبق المرحوم علي مهدى محمد ،والذى وافاه الأجل مساء الأربعاء في إحدى مستشفيات نيروبي وذلك إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب "صونا".
 
تشييع الجثمان
تشييع الجثمان
 
حضر صلاة الجنارة بجانب رئيس الجمهورية كل من رئيس الوزاراء محمد حسين روبلى ،ورئيس مجلس الشعب السيد محمد مرسل شيخ ،ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله ورؤساء الولايات الإقليمية، ،ونواب ووزراء في الحكومة الفيدرالية، و رؤساء الجمهورية السابقين ،ورؤساء الحكومات السابقين بالإضافة إلى وبعض افراد اسرة الفقيدة و زعماء العشائر وقادة الجيش وكبار الضباط.
 
تشييع على مهدى محمد
تشييع على مهدى محمد

أعلن الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو الحداد فى البلاد، وتنكيس الأعلام 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق على مهدى محمد، وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى الصومال قدمت العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والأمة الصومالية فى وفاة الرئيس الأسبق والذى وافته المنية مساء "أمس" فى العاصمة الكينية نيروبي.

الرئيس الصومالى يؤدى صلاة الجنازة على الراحل
الرئيس الصومالى يؤدى صلاة الجنازة على الراحل

 

كان الرئيس على مهدى محمد، أول رئيس صومالى مؤقت تقلد المنصب بعد سقوط الحكومة المركزية عام 1991، كما أنه كان أصغر عضو برلمانى فى عام 1969.

 


الصومال

مقديشو

على مهدى محمد

رئيس الصومال الأسبق

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