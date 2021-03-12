بايدن يجتمع مع زعماء أستراليا والهند واليابان لمناقشة إستراتيجية الصين

رويترز

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مع زعماء أستراليا والهند واليابان، في جهوده لكبح جماح القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع الذي تعقده البلدان المعروفة بمجموعة الحوار الأمني الرباعي سيظهر الأهمية التي يوليها بايدن لمنطقة المحيط الهندي/الهادي، وسيركز على سبل مكافحة فيروس كورونا والتعاون في النمو الاقتصادي وأزمة المناخ.

وأكدت الهند وأستراليا على أهمية التعاون الأمني في المنطقة الذي عززته اجتماعات سابقة أقل مستوى للبلدان الأربعة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الاجتماع سيعلن عن ترتيبات مالية لدعم قدرات تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الهند، الأمر الذي حثت عليه نيودلهي لمواجهة دبلوماسية الصين المتعلقة باللقاحات والآخذة في الاتساع.

كما تريد الولايات المتحدة تعزيز علاقاتها مع الحلفاء والشركاء مع تنامي نفوذ الصين في آسيا وخارجها. وتقول واشنطن إن طاقة الإنتاج الإضافية للقاحات ستستخدم في جهود التطعيم في جنوب شرق آسيا، حيث تنافس بكين على النفوذ.

يشارك في الاجتماع عبر الإنترنت الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا.