اليوم السابع
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انطلاق "أسبوع القاهرة للصورة" في التاون هاوس بمشاركة أمريكيين وفرنسيين.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 12:22 م
انطلاق "أسبوع القاهرة للصورة" في التاون هاوس بمشاركة أمريكيين وفرنسيين.. صور معرض الصور بمشاركة سفراء أمريكا وفرنسا
كتبت حنان فايد

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انطلق "أسبوع القاهرة للصورة"، في نسخته الثانية بجاليري "تاون هاوس" بوسط البلد، وقام السفير الأمريكي "جوناثون كوهين"، والفرنسي "ستيفان روماتيه" بجولة لمشاهدة معرض الصور والتحدث مع العارضين ومنظمي الحدث السنوي الضخم لمصوري مصر والشرق والأوسط.

السفير الأمريكى
السفير الأمريكى

 

وتشترك السفارتان الأمريكية والفرنسية في الحدث، والذي تنظمه مؤسسة " فوتوبيا"  لتعليم التصوير، بمشاركة مجموعة من المصورين المحترفين ليقودوا ورش عمل في "أسبوع القاهرة للصورة" من 11 وحتى 20 مارس.

 

وقال السفير الأمريكي "إن أي شخص بالعالم ليشعر بارتباط ما بالصور في هذا المعرض"، معربا عن سعادته لمشاركة خمس مصورين أمريكيين في المعرض، ثلاثة في القاهرة واثنين عن طريق الإنترنت.

 

ومن جانبها، قالت "ميشيل أنجولو"، نائبة الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، لليوم السابع إن مشاركة السفارة تأتي عن "رغبة في دعم مهرجان لسرد القصص المرئية بشكلٍ فعال، ولعرض التاريخ والقصص."

 

وأضافت "أنجولو" إن المصورين في المنطقة بحاجة إلى مجال للتعلم ولعرض أعمالهم، نتج عنها حدث هو الأضخم للمصورين في الشرق الأوسط.

السفير الفرنسى
السفير الفرنسى

 

أما السفير الفرنسي فعبر عن إعجابه لإقامة الحدث بنجاح للعام الثاني على التوالي بالرغم من جائحة كورونا، مؤكدا أنها إضافة إيجابية للثقافة والحياة في القاهرة.

اسبوع المصورين
اسبوع المصورين

 

ولفت السفير إلى روعة موقع ورش العمل والمعارض بوسط البلد بعد تجديد عدة مباني قديمة.

 

وقال روماتيه إن هذا الحدث "يمثل حلقة وصل بين الجيل الشاب للمصورين في فرنسا ونظرائهم في مصر"، حيث أن "أسبوع القاهرة للصورة" يستضيف مصورين فرنسيين-مصريين و٦ أخرين فرنسيين.

 

وتتنوع الورش في هذا الأسبوع الفني بين تصوير الطبيعة والأزياء والأشخاص والأفراح وحديثي الولادة والتصوير الصحفي والسينمائي وغيرها من المجالات المتنوعة.

 

 

 


ورش

تصوير

السفارة الأمريكية

السفارة الفرنسية

أسبوع القاهرة للصورة

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