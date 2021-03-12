الموافقة على ترخيص 54 مزرعة دواجن و52 للماشية بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

قال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم المرور على 432 مزرعة وعلى 9 أسواق و 25 مصنع أعلاف بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي، فى إطار حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة وصولاً لتحقيق الأمن الغذائى.

وأضاف فى بيان أنه تمت الموافقة على 54 ترخيص لتشغيل مزارع دواجن و52 ترخيص لمزارع ماشية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق ودعما لصغار المربين وتنمية المشروعات الصغيرة، مضيفاً أنه تم عمل معاينات للعديد من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيداً للموافقة على الترخيص بالتشغيل للطلبات التى تنطبق عليها الشروط .

كما أشار مدير مديرية الزراعة أنه خلال شهر فبراير الماضى تم المرور والمتابعة على مساحة 8563 فدان حدائق فاكهة وكذا مساحة 5442 فدان محاصيل خضر، وذلك فى إطار جهود مديرية الزراعة لحل المعوقات التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالمحصول الزراعى.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.



مزرعة حيوانيه