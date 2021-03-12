المدارس تستقبل غدا الطلاب فى أول يوم دراسى بالفصل الثانى

كتب محمود طه حسين

تستقبل غدا السبت بعض المدارس الطلاب فى أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت منذ 7 مارس الجارى فى شرح مناهج الفصل الدراسى الثانى أولاين من خلال توفير دروس عبر القنوات التعليمية والمنصات، وعلى الطلاب أن يتابعوا جدول شرح المواد الدراسية الأساسية على القنوات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن المدارس ملزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا، مؤكدة أن الحضور فى الفصل الدراسى الثانى اختيارى للطلاب ولن يطبق الغياب على الطلاب، مع ضرورة أن يقدم ولى الأمر إقرارًا إلى المدرسة يؤكد فيه اختيار التعليم عن بعد فى استكمال مناهج الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن خطة حضور الطلاب بالترم الثانى بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحدد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى كل مدرسة، والصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، الحضور يومين أسبوعيًا، ويجرى تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والصفوف الأول إلى الثالث الثانوي، الحضور يومين أسبوعيًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمدارس بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول باستمرار وتعقيمها وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة وعدم تجمع الطلاب فى الفصول بدون معلم أو فى فناء المدرسة مع تعقيم الحمامات وتطهيرها، إضافة إلى توزيع الطلاب على فسحتين أثناء اليوم الدراسى مع ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بارتداء الكمامات بشكل مستمر، والتنبيه على أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التوجه إلى المدرسة وأثناء التواجد خلال اليوم الدراسى حتى مغادرة المدرسة.