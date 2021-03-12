المؤشر نيكى يرتفع 0.26% فى بداية التعاملات ببورصة طوكيو

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، وزاد نيكى 0.26% إلى 29287.74 نقطة، فى حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 فى المئة إلى 1929.33 نقطة.



وفى سياق آخر، كان قدم تليفزيون اليوم السابع ثانى حلقات برنامج "بورصة مصر" من تقديم آلاء شتا من داخل المقر التاريخى والرئيسى للبورصة المصرية.



وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.99%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه على التوالى.



وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إن معظم جلسات الأسبوع بالبورصة المصرية اتسمت بعمليات جنى أرباح خاصة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وشهد ارتفاعات كبيرة وحقق أرقاما قياسية ثم بدأ فى الجلسات الأخيرة من التماسك النسبى ومحاولة تكوين قاع للارتداد مرة أخرى ومؤشر إيجى إكس 30 كان أداؤه عرضيا مائلا للتراجع، وبصفة عامة مع الأسبوع المقبل ستكون هناك محاولة للصعود مرة أخرى.



وعن تأثير "المارجن" على أداء البورصة المصرية، أكد إيهاب سعيد أنه مع أى تراجع النسبة تؤثر على مركز رأس المال وتجبر الناس على قفل هذا المركز وينصح بعدم الدخول بالشراء الهامشى والسوق في اتجاه هابط لأن الخسائر ستتضاعف.