الكويت تسجل 1356 إصابة بفيروس كورونا والسعودية تصل لـ 381708 حالة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الجمعة، تسجیل 1356 إصابة جدیدة و8 وفيات بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، و1182 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضیة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 207 آلاف و249 حالة، والوفيات إلى 1156 حالة، والشفاء إلى 191 ألفا و417 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 360 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).. فيما تعافى 367 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 381 ألفا و708 حالات، والوفيات إلى 6 آلاف و556 حالة، كما بلغت حالات الشفاء 372 ألفا و217 حالة.

وحثت الوزارة، جميع المواطنين على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.