الكشف على 1637 حالة فى قافلة طبية بمبادرة حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم الكشف على 1637 حالة، وعمل أشعة لـ19 حالة،عمل تحاليل لـ 94 من حالة، الكشف العشوائى للضغط والسكر لـ 32 حالة، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق ، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية بقرية طنوب بمركز تلا على مدار يومان ضمن مبادرة حياة كريمة بحضور الدكتورة ايرينى اسكندر مدير إدارة تلا الصحية ورئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع.

كما تم تحويل 13 حالة إلى مستشفى تلا المركزى لعمل اللازم لهم بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين على القافلة العلاجية.

يأتى ذلك ضمن توجهات الدولة للإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى النائية على مستوى الدولة.