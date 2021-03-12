القومى للمرأة ينعى الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان خير نموذج للمرأة المصرية التى تساند وتدعم وطنها واصبحت مصدر إلهام للعديد من السيدات.

وتقدم المجلس القومى بخالص التعازى لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.