القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بالجيزة هارب من 93 قضية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة، والمحكوم عليه هارب فى (93) قضية " تبديد – شيك" آخرهم قضية "شيك" والمحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.