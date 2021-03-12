اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بالجيزة هارب من 93 قضية

الجمعة، 12 مارس 2021 02:02 ص
القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بالجيزة هارب من 93 قضية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة، والمحكوم عليه هارب فى (93) قضية " تبديد – شيك" آخرهم قضية "شيك" والمحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حملات امنية

حوادث

حوادث اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة