"الطفل الحريف" يُبدع كرويا بقدم واحدة وحلمه مقابلة محمد صلاح "فيديو"

كتب محمد سعودي

"مفيش مستحيل".. شعار رفعه الطفل عمر أيمن سلطان صاحب الـ 11 عاما ابن قرية رأس الخليج بمحافظة الدقهلية، حيث تحدى ظروفه الصعبة التى تمثلت أبرزها فى ولادته بقدم واحدة وظل يمارس هوايته المفضلة فى لعب كرة القدم حتى صار من مشاهير السوشيال ميديا.

ولاقت اللقطات المصورة للطفل عمر أيمن، وهو يستعرض مهاراته فى كرة القدم إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تمثل حلمه فى أن يكون لديه طرف صناعى بدلا من استخدام العصا أثناء السير ولعب الكرة، متمنيا مقابلة اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.

وقال أيمن سلطان والد الطفل عمر، إن ابنه ولد دون القدم اليمنى ولادة طبيعية، ولم يمنعه ذلك من ممارسة كرة القدم مع الأطفال في الشارع، مضيفا :"لما كنت بلاقى عمر بيلعب كورة في الشارع ماكنش ينفع أمنعه وقوله ده غلط وكان من الطبيعي أني أسيبه يلعب براحته عشان مايزعلش".



الطفل عمر أيمن يلعب الكرة

وأضاف والد الطفل عمر لـ"اليوم السابع" أن عمر يبلغ من العمر 11 عاما، وهو فى المرحلة الابتدائية، ويلعب الكرة فى الشارع منذ بلوغه 5 سنوات، مضيفا :"معاه عصا صيني بيتكأ عليها وهو بيمشي أو أثناء لعب الكرة لأنه غاوى كرة قدم وعلى دراية واسعة بهذه الرياضة"، مشيرا إلى أن ابنه يتابع أخبار كرة القدم المحلية والعالمية وعلى دراية بصفقات اللاعبين وانتقالاتهم ومراكز تواجدهم في أرضية الملعب.

وناشد والد الطفل عمر المسؤولين بتوفير طرف صناعي ذو جودة عالية حتى يتمكن ابنه من السير دون استخدام العصا، قائلا :"في بداية طفولته روحت المستشفى وعملت رجل خشب صناعي وغير صالحة للاستخدام وكان شيء محزن فتم الاستغناء عنها.. حاليا بتمنى من الحكومة تتبناه ويتم توفير طرف صناعي له".



الطفل عمر ايمن ابن الدقهلية

وأشار أيمن سلطان والد عمر إلى أن ابنه يتمنى لقاء اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، ويحلم أيضا بلقاء كابت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مضيفا :"عمر نفسه يلعب في النادي الأهلي أو أي أكاديمية ويشارك في فرق ذوي الاحتياجات الخاصة ويمثل مصر في الخارج لأنه موهوب فعلا".



الطفل عمر أيمن أثناء لعبه للكرة في الشارع



الطفل عمر أيمن



عمر أيمن يستعرض مهاراته في كرة القدم