اليوم السابع
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الحكومة تنفى تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية دون تحقيق احتياجات قاطنيها

الجمعة، 12 مارس 2021 11:10 ص
الحكومة تنفى تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية دون تحقيق احتياجات قاطنيها مشروع حياة كريمة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة ‏كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.‏
 

حياة كريمة

تطوير القرى المصرية

المركز الاعلامى

الحكومة

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