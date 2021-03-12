الحكومة تنفى تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية دون تحقيق احتياجات قاطنيها

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.
الحكومة تنفى تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية دون تحقيق احتياجات قاطنيهاالجمعة، 12 مارس 2021 11:10 ص
مشروع حياة كريمة - أرشيفية
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