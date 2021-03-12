الحكومة تنفى تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية دون تحقيق احتياجات قاطنيها

كتبت هند مختار

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة ‏كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.‏