التضامن ولجان الإغاثة تبدأ صرف تعويضات ضحايا حريق مصنع العبور

القليوبية - فريق المحافظات

بدأت لجنتا الإغاثة ومديرية التضامن بالقليوبية، صرف التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين بحريق مصنع العبور والذي أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 24 آخرين بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسهيل كافة الإجراءات.

وتمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط صاحب مصنع العبور الذي التهمته النيران، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، اليوم، بتهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وتعرف الأهالى على 9 جثث من المتوفيين فى الحريق وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن، وجارى التعرف على 11 جثة أخرى من خلال عرضها على الأهالي، وسحب البصمة الوراثية للضحايا بحريق مصنع العبور.

وكشفت التحقيقات الأولية التى تجريها نيابة العبور والمعمل الجنائى، في حريق مصنع العبور الذي أسفر عن 20 وفاة وإصابة 24 آخرين، أن صاحب المصنع كان يؤجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي لكنه لم ينفذ بهدف توفير الأموال مما تسبب في الكارثة.

وأكدت التحقيقات، أن حريق العبور يعد إهمالا من صاحب المصنع ، حيث أمرت النيابة بضبطه وإحضاره بتهمة الإهمال وتعريض حياة العاملين للخطر وهي تهمة تصل تصل العقوبة فيها إلى السجن 10سنوات.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه أصدر تعليمات لمجدى حسين، وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، موضحا أنه سيتم صرفها وفقا لقانون التضامن الاجتماعى وتعويض أسر الضحايا، بواقع 10 آلاف جنيه لكل ضحية من ضحايا حريق مصنع العبور.

فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة، خروج 12 حالة من مصابى حريق مصنع ملابس العبور، اليوم الخميس، وذلك بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لازال يوجد 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم وحجزهم بالرعاية المركزة.

وأوضحت المستشفى، أن يوجد 8 جثث لمتوفيين بالحريق، بالإضافة إلى تحويل 4 جثث أخرى لمستشفى الخانكة للصحة النفسية لتسليمهم لذويهم.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة مصنع العبور المحترق والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

كانت محافظة القليوبية، قد أصدرت بيانا حول تداعيات حريق بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة 11 صباح اليوم.

وأكدت المحافظة، أن اللواء عبد الحميد الهجان تابع على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب حريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة 11 صباح اليوم والمصنع مكون من 4 طوابق، حيث تم توجيه عدد 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية وعدد 4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء.

وأكدت المحافظة، أن الحريق أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، تم نقل 16 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجارٍ أعمال التبريد.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمبانى المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين موجها الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.