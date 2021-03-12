اليوم السابع
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التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الأدوية

الجمعة، 12 مارس 2021 12:00 ص
التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الأدوية حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر النيابة العامة، اليوم، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة وتوزيع الأدوية.
 
وتواجه النيابة العامة، المتهم بالتحريات التي أعدتها الأجهزة المختصة، عن حقيقة تورطه فى ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق بمجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 4 ملايين جنيه، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقانون.
 
 
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
 
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 4 ملايين جنيه بغرض استثمارها في مجال تجارة توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
 
 

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