اليوم السابع
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خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبي يندد بتعديلات الصين على النظام الانتخابي في هونج كونج

الجمعة، 12 مارس 2021 08:41 ص
الاتحاد الأوروبي يندد بتعديلات الصين على النظام الانتخابي في هونج كونج الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

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ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونج كونج، مهددا بإجراءات إضافية ضد بكين إثر انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت بتطبيقه.
 
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وأوردته قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، "إن القرار الذي اتخذته الصين اليوم يشكل انتهاكا جديدا لمبدأ دولة واحدة بنظامين"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية ضد الصين.
 
وشدد بوريل على أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونج كونج، داعيا السلطات الصينية وسلطات هونج كونج إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونج كونج والتوقف عن اضطهاد الذين يتمسكون بالقيم الديمقراطية.
 
وتابع بوريل: "سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية وسيولي اهتماما متزايدا للوضع في هونج كونج في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين".
 
وجاء رد الفعل الأوروبي في أعقاب إقرار البرلمان الصيني إدخال تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح بكين سلطة منع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات التشريعية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.
 

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