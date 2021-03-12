اليوم السابع
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ادعوا لها بالرحمة.. تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة بالدقهلية.. لايف

الجمعة، 12 مارس 2021 01:33 م
ادعوا لها بالرحمة.. تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة بالدقهلية.. لايف تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة
الدقهلية- شريف الديب

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لتشييع جثمان الحاجة زينب الملاح التى تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر ، من مسقط رأسها بالدقهلية.
 
 
وشيع أهالى قرية منية سندوب والقرى المجاورة لها ولفيف من أهالى الدقهلية جثمان السيدة زينب الملاح عقب صلاة الجمعة .
 
وتوفيت الحاجة زينب والمعروفة اعلاميا بالسيدة المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 97 عاما ، وذلك بقرية بمنية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.
 
يذكر أن الحاجة" زينب" تقدمت بتبرعها بقرطها لصندوق تحيا مصر، فرفض الرئيس السيسي ذلك، وقدم لها الشكر على شعورها بالمسؤولية تجاه بلادها، وبعدها باعت السيدة الحلق، وعادت لتتبرع بثمنه للصندوق، فأمر الرئيس السيسي بإعادته لها مرة ثانية.
 
 تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (5)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (6)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (7)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (8)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (9)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (10)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (11)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (12)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة 

 

 

تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة (13)
تشييع جثمان الحاجة زينب بمقابر العائلة

 


الحاجة زينب

جنازة الحاجة زينب

السيدة المتبرعه بقرطها الذهبي

الحاجه زينب

وفاة الحاجة زينب

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