إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالسويس

السويس - سيد نون

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - عيون موسى، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وكان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بطريق السويس - عيون موسي، وأصيب زوج وزوجته وأبناؤه الثلاثة.

وقامت شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق، وقال مصدر طبي، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وجارى علاجهم بالمستشفي.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.