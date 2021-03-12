وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضى فى القرية سليم أبو جيش إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمطاطى، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.