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أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحى، وآخرون بالرصاص المطاطى، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الجمعة/ أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان فى البلدة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضى فى القرية سليم أبو جيش إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمطاطى، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أول أمس، خمسة أطفال فلسطينيين من تجمع الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل، وأفادت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال بينهم ثلاثة أشقاء من تجمع الركيز شرق يطا، أثناء قيامهم بجمع "العكوب" تتراوح أعمارهم ما بين (7-11 عاما)، هم زياد وعمر وصقر جبر حميدات، وياسين جبرين حميدات، وجبر محمد حميدات، واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع".