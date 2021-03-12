اليوم السابع
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إدانة بريطانى بالتخطيط لهجوم إرهابى بعد إنتاج أغانى تروج لـ"داعش"

الجمعة، 12 مارس 2021 09:06 م
إدانة بريطانى بالتخطيط لهجوم إرهابى بعد إنتاج أغانى تروج لـ"داعش" عناصر من الشرطة البريطانية
(رويترز)

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قالت شرطة لندن، إن رجلا أنتج مجموعة من الأغانى تعبر عن إعجابه بتنظيم داعش، أدين اليوم الجمعة بالتخطيط لهجوم إرهابى فى بريطانيا.

 

وقالت الشرطة إن أبو صهيب (27 عاما) طلب أسلحة ومعدات وملابس عن طريق الإنترنت تجهيزا لهجوم وتم إلقاء القبض عليه فى عملية مسلحة للشرطة بعد أن طلب شراء سيف كبير عن طريق الإنترنت.

 

وقال ريتشارد سميث رئيس قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة لندن "خلال عدة أشهر سعى (المتهم) للحصول على الأسلحة والمعدات المطلوبة لارتكاب هجوم إرهابي". وأضاف سميث "هو شخص خطير لأبعد حد لكننا تمكنا من التدخل وإلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

 

وضبطت الشرطة أجهزة إلكترونية لدى المتهم وقت إلقاء القبض عليه فى التاسع من يوليو وعثرت على فيديو ورسائل صوتية ردد فيها كلمات يصف نفسه بأنه "مؤيد صريح لتنظيم داعش الارهابى وتشير إلى أن بحوزته سترة ناسفة.

 

ونفى أبو صهيب التخطيط لهجوم إرهابى، وقال إن المعدات التى اشتراها كانت لفيديوهات محاكاة ساخرة وهى شكل من الأغانى التى تركز على العنف والجريمة.

 

 


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