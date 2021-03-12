أوقاف دمياط تفتتح مسجد الوالدين بقرية الهواشم بكفر البطيخ.. صور

دمياط معتز الشربينى

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، اليوم الجمعة، مسجد الوالدين بقرية الهواشم كفر البطيخ، وشارك اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام لمحافظة دمياط، فى افتتاح المسجد الجديد.

وتلا قرآن الجمعة ، فضيلة القارئ السعيد السرس ، وأدى فضيلة وكيل الوزارة خطبة الجمعه بعنوان "حق الوطن والشهادة في سبيله"، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وفضيلة الشيخ علي صابر مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ وقد تمت الصلاة بالضوابط الإحترازية حسب التعليمات.

يأتى ذلك برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبإشراف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.



المصليين



خطبة الجمعة