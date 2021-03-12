اليوم السابع
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أوقاف بنى سويف تفتتح 13 مسجداً جديداً بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 12:37 م
أوقاف بنى سويف تفتتح 13 مسجداً جديداً بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور افتتاح مسجد
بنى سويف هانى فتحى

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افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 13 مسجداً جديداً بجميع مراكز المحافظة، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد الجديدة والتى تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 72 مسجداً داخل المحافظة.

وقال الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إنه تم افتتاح 13 مسجداً جديداً على مساحة 4 آلاف بتكلفة 27 مليون جنيه، وذلك من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، مشيرا إلى أنه  تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف على متابعة المساجد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من اصطحاب كل مصلى يذهب إلى المسجد السجادة الشخصية ومرتدى الكمامة والالتزام بعلامات التباعد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن المساجد التى شملت الافتتاحات مساجد "العتيق القديم بقرية السعادنة بمركز بنى سويف، والرحمن بعزبة العاقولة بقرية طنسا بمركز ببا، والحاج سلامة بقرية بهبشين بمركز ناصر، وأبو بكر الصديق بباض العرب ببندر بنى سويف، والفتح بعزبة باغوص بقرية هربشنت بمركز ببا، وعلى غرام بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، والبر والتقوى بقرية بنى حمد بمركز بنى سويف، والرحمن بعزبة نجع العرب بقرية 2 بمركز سمسطا".

وتابع: كما شملت الافتتاحات مساجد "الحلوانى ال جوهر بقرية دلهانس بمركز الفشن، وعلى عوض بقرية بهبشين بمركز ناصر، وأبو الريش بعزبة أبو الريش مجلس قرورى مازورة بمركز سمسطا، وأحباب رسول الله بقرية الشماشرجى ببندر سمسطا، والتقوى بقرية أشمنت بمركز ناصر".

 

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بنى سويف

أوقاف بنى سويف

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افتتاح مساجد جديدة

افتتاح مساجد ببني سويف

المساجد الجديدة ببني سويف

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