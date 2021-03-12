أحد المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات يكشف تفاصيل استلام سيارة غاز جديدة..فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

استلم 19 سائقا بمحافظة الإسكندرية سيارات تاكسى جديدة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات وتجديدها فى المحافظات، وقال شحاته أحمد، أحد المستفيدين من المبادرة، لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم للمبادرة بإرسال البيانات الخاصة به وسيارته القديمة وهى من إنتاج السبعينات واستبدالها بسيارة حديثة موديل 2021.

وأضاف أنه استغرقت الإجراءات 11 يوما فقط حتى استلم السيارة بالقاهرة وهى سيارة حديثة بها العديد من الكماليات، مؤكدا أنها مزودة بالغاز الطبيعى وهى موفرة للغاية.

وقال إن البنزين كان يكلفه أكثر من 150 جنيها فى اليوم بينما الغاز يكلفه 60 جنيها فى اليوم، بالإضافة إلى زيادة أرباحه بسبب أن التاكسى حديث .