50 مليون جنيه لرفع تراكمات القمامة بمقلب كفر هلال بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب كفر هلال ببركة السبع بحجم تراكمات 200 ألف طن قمامة وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك بعد معاناة الأهالى لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة، حيث من المقرر الانتهاء من المقلب فى غضون شهر، وسيتم نقل التراكمات إلى المدفن الصحى بكفر داود بالسادات.

يأتى هذا فى إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.

وأضاف محافظ المنوفية خلال بيان له اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب طوخ طنبشا ببركة السبع، حيث تم رفع ما يزيد عن 100 ألف طن تراكمات قمامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15 مليون جنيه.

وفى ذات السياق، أكد المحافظ على أن العمل مازال جارى ومستمر على قدم وساق لحين الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة من مقلب بركة السبع العمومى، حيث تم الإنتهاء من رفع حوالى 75 ألف طن تراكمات قمامة حتى الآن، ومن المقرر الإنتهاء منه خلال أسبوعين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن عملية إزالة المقالب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

الجدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن تخصيص 265 مليون جنيه لرفع مقالب قويسنا وتلا والشهداء و3 مقالب ببركة السبع وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة ، حيث تم الانتهاء من مقلب منوف فى وقت قياسى ، وتم رفع ما يقرب من (600) ألف طن قمامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون جنيه ، وفى قويسنا تم الانتهاء من رفع ما يزيد عن 200 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب قويسنا بإجمالى تكلفة 25 مليون جنيه وتم الانتهاء من المقلب بالكامل ، بالإضافة الى رفع ما يزيد عن 300 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب تلا العمومى بتكلفة 30 مليون جنيه وتم الإنتهاء من المقلب ، يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته.