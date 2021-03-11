ورحب بلينكن فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الخميس، بتصويت مجلس النواب الليبى بالثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيب، متمنيا نجاحها فى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة فى 24 ديسمبر كخطوة رئيسية نحو الانتهاء من حل سياسى لإنهاء عقد من الصراع.

وأوضح أن النقل السلس والمنظم للسلطة إلى المختارين من الشعب الليبى فى هذه الانتخابات «أمر بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية»، وعلامة فارقة نحو تحقيق خارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبى، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبى بينما يعمل على إرساء سلام وأمن دائمين فى جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى دعوة الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبى، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبى، كما دعت جميع الفاعلين الليبيين والدوليين إلى دعم هذه الخطوات، بما فى ذلك الإبعاد الفورى لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

